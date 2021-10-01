За последние сутки в больницы Петербурга с COVID-19 и пневмониями поступили 450 человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки в больницы города с коронавирусной инфекцией и пневмониями госпитализировали 450 человек. На сегодняшний день в Северной столице на лечении в медицинских учреждениях находится 5274 пациента.

Стоит отметить, что за прошедшие 24 часа первую дозу вакцину от COVID-19 поставили 3292 жителя Петербурга. Весь прививочный цикл, включая вакцинирование «Спутником Лайт», прошли 8111 петербуржцев. На данный момент в городе на Неве полностью привиты 1,67 млн человек.

Некоторые главы регионов России отмечают, что местами заболеваемость коронавирусом такая, что настанет тот момент, когда надо будет все закрывать.