В Петербурге готовятся к ухудшению эпидситуации COVID-19

В четверг, 23 сентября, в Санкт-Петербурге прошло заседание Межведомственной комиссии. На собрании обсуждалась реализация мер, которые направлены на снижение смертности в Северной столице.

В пресс-службе Смольного сообщили, что снижение количества умерших от COVID-19, а также нанесения болезнью непоправимого ущерба здоровью являются одним из основных приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что не исключается ухудшение эпидемиологической ситуации в городе. Такое заявление заместитель главы Санкт-Петербурга сделал, исходя из последних данных по заболеваемости коронавирусом.