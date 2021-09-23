НИИ Смородинцева продемонстрировали действие новой вакцины от COVID-19

В Санкт-Петербургском Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева показали эффективность новой вакцины от коронавирусной инфекции на доклинических исследованиях. О результатах исследования рассказал директор НИИ Дмитрий Лиознов.

«Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и что не менее важно — безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования — первой и второй фазы, а затем третьей», — сообщил Лиознов.

Кроме того, сообщается, что клинические исследования препарата запланированы на конец 2021 года либо начало 2022. Добровольцы для испытания новой российской вакцины от коронавируса уже есть. Глава НИИ также отметил, что новая разработка будет применяться интраназальным методом, т.е. распыляться в нос.