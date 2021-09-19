Петербург побил очередной рекорд по заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург в очередной раз побил рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекции. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Северной столице за последние сутки 1834 случая инфицирования коронавирусом.

Стоит отметить, что днем ранее этот показатель составлял 1791 заболевший. Последний раз подобные цифры наблюдали в середине августа.

Также, в России за последние сутки выявили 20 тыс. 174 случая заболевания коронавирусом. Больше всего инфицирований зафиксировали в Москве — 2376 человек, на втором месте по-прежнему Петербург, а на третьем Мособласт — 1004 пациентов.