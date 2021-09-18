Число госпитализированных с коронавирусом петербуржцев продолжает увеличиваться

Согласно данным Смольного, число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией приближается к отметке 350 человек в день.

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» на 18 сентября сообщается, что за прошедшие сутки в медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступило 344 петербуржца. Днем ранее этот показатель равнялся 345 госпитализаций в день.

Стоит отметить, что в Северной столице увеличили количество коек для коронавирусных больных до 5 313 штук. На сегодняшний день занято уже 78% — 4 183 места. В реанимации находится 419 пациентов, а на ИВЛ — 153.