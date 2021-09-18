В России увеличилось число суточных заболеваний COVID-19

За последние сутки количество случаев инфицирования достигло 20 329 человек.

Впервые с конца августа в России зафиксировали более 20 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Так, за последние 24 часа в стране выявлено 20 тысяч 329 новых случаев заболевания COVID-19.

Лидером по суточным заболеваниям по-прежнему остается Москва — 2746 заражений коронавирусом. Здесь уже третий день подряд фиксируют более 2 тысяч заболевших за сутки. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 1791 случай.

В Северной столице также был зафиксирован рекорд по числу инфицированных «ковидом». Впервые с середины августа в городе выявили почти 1800 новых случаев заболевания.