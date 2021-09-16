В Петербурге увеличилось число госпитализаций с COVID-19

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге, за последние сутки в городские больницы поступило 349 петербуржцев с COVID-19. В среднем скорая помощь привозит в медучреждения по 300 человек в день.

В Смольном также отметили, что с каждым днем количество свободных коек для ковид-больных в Северной столице становится меньше. Так, неделю назад количество госпитализаций достигло 290.

На данный момент в Петербурге свободных коек для коронавиурсных больных осталось 24%. Стоит отметить, что всего в городе на Неве развернуто 5163 койки для инфицированных COVID-19.