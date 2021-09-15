За последние сутки количество больных COVID-19 в Петербурге выросло почти в 2 раза

За последние сутки в Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусной инфекцией выросло почти в 2 раза. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 15 сентября, число больных «ковидом» в Северной столице за последние сутки достигло 1609 человек. Данный показатель превышает предыдущий на 770 случаев.

Однако несмотря на высокий показатель Петербург до сих пор остается на втором месте среди регионов России по количеству суточных заболеваний коронавирусом. На первом месте по-прежнему Москва — 1838 заболевших COVID-19.

Отметим, что за этот же период в России выявлено 18 тысяч 841 случай.