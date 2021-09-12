Вице-губернатор Петербурга сообщил о выходе города на плато по заболеваемости COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о сложившейся ситуации с коронавиурсной инфекцией в Северной столице. Он заявил, что город вышел на плато по заболеваемости «ковидом».

Кроме того, заместитель главы Петербурга отметил, что на данный момент в городе нестабильная и напряженная ситуация с коронавирусом. Также он добавил, что коллективный иммунитет будет достигнут уже в ближайший месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица заняла первое место по заболеваемости коронавирусом в России. Вторую позицию заняла Москва.