Петербург занял первое место по количеству заболевших COVID-19

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 1597 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, Северная столица заняла первое место в анти-рейтинге по числу жителей, которые заболели «ковидом». Вторую позицию заняла Москва — 1592 заболевших COVID-19.

Отметим, что в России за прошедшие 24 часа выявили 18 тысяч 554 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб. Активно без клинических проявлений зафиксировано 1 332 (7,2%) эпизодов.

Кроме того, в России за последние сутки жертвами болезни стали 788 человек. В Москве и Петербурге эта цифра составляет 42 гражданина.