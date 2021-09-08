Петербуржец создал портал с альтернативной статистикой по COVID-19

Житель Санкт-Петербурга создал портал при поддержке уполномоченного по правам человека с альтернативной статистикой по коронавирусной инфекции. Отмечается, что предоставляемая информация предлагает критический взгляд на данные официальной статистики. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам самостоятельно делать выводы на основе представленных данных.

В воскресенье, 5 сентября, в сети появилась страница, которая называется 19.SPb.monitoring на платформе github.com. Одним из важнейших разделов является «Свободный инфографический отчет».

В нем имеются графики с подписями об основных показателях эпидемиологической обстановки на основе нескольких источников.