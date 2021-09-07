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За лето суды Петербурга рассмотрели 1423 дела, связанных с антиковидными требованиями

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© Фото: baltphoto.ru

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Основные наказания был по двум статьям.

За прошедшее лето 2021 года суды Санкт-Петербурга рассмотрели 1423 дела, которые были связаны с нарушением антиковидных требований. Большому количеству нарушителей были назначены наказание, но были и прекращенные дела.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» рассмотрели 811 дел, из которых по 455 назначили наказание, 44 дела было прекращено, 211 вернули составителям, а 101 — направили по подведомственности.

Также по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» было рассмотрено 612 дел. Из них в 280 случаях были назначены наказания, 129 дел было прекращено, 180 вернули составителям, а 20 — вернули по подведомственности.

Кроме того, суды Петербурга запретили 30 сайтов, на которых предлагалось купить сертификаты о прививке от коронавируса, тесты и справки о наличии антител и медотводы.

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