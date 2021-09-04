Заболеваемость COVID-19 в Петербурге снова начала расти

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге снова начала расти. На этот раз за последние сутки «ковидом» заразились 1494 петербуржцев. По состоянию на утро 4 сентября, коэффициент распространения ковида в городе почти в полтора раза превысил установленный Миндзравом норматив.

«Коэффициент распространения инфекции (по данным Роспотребнадзора) составляет 1,47 при норме не более 1», — сообщили в ежедневной информационной справке, которую предоставила пресс-служба Смольного.

Таким образом, по данным Роспотребнадзора за последние сутки COVID-19 победили 1228 петербуржцев. Жертвами болезни стали 35 пациентов.