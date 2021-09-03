В МФЦ Петербурга открыли пункты вакцинации от COVID-19

В пресс-службе портала Госуслуги сообщили, что в Санкт-Петербурге в МФЦ открылись пять пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Петербуржцы смогут привиться вакцинами «Спутник Лайт» и «Спутник V».

«Пункт вакцинации открылся в МФЦ на Ученом переулке. Он будет открыт по будням с 12:00 до 18:00 часов. Здесь посетители смогут привиться только "Спутником V"», — сообщили в пресс-службе.

В прививочном пункте в МФЦ на Новоизмайловском проспекте будут доступны обе вакцины. Этот пункт будет работать со вторника по четверг с 16:00 до 19:00. Пункт на улице Седова будет работать по будням с 14:00 до 20:00, а на проспекте Славы — с понедельника по среду с 15:00 до 19:00. В этих точках также будут доступны две вакцины от COVID-19.

Прививочный пункт в Колпинском МФЦ на Тверской улице будет открыт со вторника по четверг с 14:00 до 19:00. Петербуржцев будут вакцинировать «Спутником Лайт».