Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осени

Ранее Смольный ставил цель выполнить план по преодолению рубежа в 60% привитых от коронавирусной инфекции горожан. Согласно официальным данным, в Санкт-Петербурге вакцинировалось от COVID-19 1,44 млн человек, в то время как порог в 60% составляет 2,67 млн. Однако достичь этого результата не удалось. Именно это должно было сформировать коллективный иммунитет у населения Петербурга.

В том случае, если темпы вакцинации, которые на данный момент идут в Северной столице, продолжатся, то достичь 60% привитых удастся только в декабре-январе. В Смольном также подчеркнули, что вакцин от коронавируса в городе хватает.

Также отметим, что на сегодняшний день в Петербурге открыто более 160 пунктов вакцинации от «ковида».