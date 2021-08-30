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В НИИ гриппа завершились доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19

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© Фото: pixabay.com

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До конца года планируется уже приступить к испытаниям на добровольцах.

В Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева Министерства здравоохранения РФ завершились доклинические испытания собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Директор института Дмитрий Лиозонов на пресс-конференции заявил, что до конца года планируется начать испытания на добровольцах.

Также глава НИИ отметил, что доклинические испытания должны дать старт клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса. Новая разработка позволит защитить организм от «ковида» и гриппа А.

Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», — сообщил Лиозонов.

Ранее сообщалось, что в НИИ гриппа разрабатывается собственная вакцина от коронавируса, которая предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.

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