Психолог назвал причины недоверия петербуржцев к вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако не все петербуржцы с доверием относятся к прививке, их отношение к вакцинации меняется каждый день.

Заведующий сектором психологического сопровождения образовательного процесса Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Балашов отметил, что средний показатель вакцинированных в Северной столице возрастает всего на 0,1% в день. Также он отметил, что суточный уровень петербуржцев, которые привились от коронавируса к концу этого года, может достичь 15-20 тыс. человек.

Кроме того, эксперт отметил, что смерть близкого человека сильнее влияет на решение о вакцинации, чем СМИ. Также психолог добавил, что в интернете на сегодняшний день очень много информации, которая затуманивает разум людям, вводя их в заблуждение по поводу вакцинации. Эксперт советует убирать ненужный поток поступающей информации и проверять его достоверность.