Более 50% педагогов Петербурга привились от COVID-19

В Смольном сообщили, что в Санкт-Петербурге уже более половины преподавателей привились от коронавирусной инфекции. К ним относятся сотрудники государственных детских садов, школ, колледжей и центров дополнительного образования.

«Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также глава города рассчитывает, что уже к 15 октября вакцину от COVID-19 поставит подавляющее число педагогов. На данный момент документы о прохождении вакцинации предоставили 20% работников сфер образования.