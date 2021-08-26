Инфекционист из Петербурга сообщил о возможной четвертой волне COVID-19

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич на беседе с «Лентой.ру» сообщила, что до ноября этого года в России может наступить четвертая волна коронавирусной инфекции.

«Учитывая темпы распространения инфекции, сезонность, четвертую волну можно спрогнозировать к началу ноября. Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших», — заявила Станеич.

Кроме того, инфекционист отметила, что на возникновение новой волны COVID-19 могут повлиять низкие темпы вакцинации от «ковида». Эксперт считает, что у граждан «в голове неразбериха» по данному вопросу, а в регионах есть проблемы с наличием вакцин.