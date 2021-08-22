За последние сутки в больницы Петербурга госпитализировали 22 человек

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки в медучреждения Северной столицы госпитализировали 22 человек.

«Всего на лечении в инфекционных стационарах Петербурга находится 4 158 человек, 414 – в реанимации, 173 – подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что за последние сутки из больниц выписали 278 петербуржцев. Кроме того, стало известно, что число госпитализаций с каждым днем снижается: в пятницу, 20 августа, данный показатель составлял 235 петербуржцев, а в субботу, 21 августа — 235.