Эффективность вакцинации от COVID-19 в Петербурге составила около 81%

В Санкт-Петербурге продолжается прививочная компания от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Северной столице 1 млн 433 тыс. 355 человек привились одним компонентом вакцины, 1 млн 306 тыс. 703 чел получили обе дозы. Отмечается, что риск заболевания «ковидом» у привившихся ниже в 5 раз, чем у невакцинированных граждан.

Ученые из «Института междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета выяснили, что эффективность вакцинации среди жителей Петербурга составила 81%. Специалисты проанализировали течение болезни у 14 тыс. петербуржцев. Кроме того, в исследовании принимали участие сотрудники Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений.

Также граждане, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, на 31% защищены от тяжелого течения болезни, значительного поражения легких и госпитализации.