В Петербург доставили новую партию вакцин «Спутник Лайт» и «КовиВак»

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Санкт-Петербург потупила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и «КовиВак». Стоит отметить, что партия однокомпонентного «Спутника» является одной из крупнейших, что привозили в Петербург, а «КовиВака» на этот раз завезли в 20 раз меньше, чем в прошлый раз.

«На фармбазу поступила крупная партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" — 132 904 дозы. Также получена вакцина "КовиВак" производства Центра им М.П. Чумакова в количестве 6240 комплектов доз», — сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.

На сегодняшний день в Петербурге открыто 165 пунктов вакцинации.