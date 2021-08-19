Переболевших COVID-19 петербуржцев приглашают на диспансеризацию.

В поликлиниках Санкт-Петербурга составили списки жителей Северной столицы, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Петербуржцев уже приглашают на углубленную диспансеризацию.

Первые пациенты, которые уже состоят на диспансерном учете, уже приходят на собеседование. На данный момент его прошли всего 8,5 тысяч человек, из 550 тысяч. Начальник отдела организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Петербурга рассказала, что ждать петербуржцам от углубленной диспансеризации.

«Поликлиники приглашают в первую очередь пациентов, которые перенесли ковид на фоне двух хронических болезней (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ), кроме того, на диспансеризацию ждут пациентов с одним из названных заболеваний и перенесших ковид», — сообщила медик.

Чуть менее срочно ждут на диспансеризацию в меучреждения тех граждан, которые переболели коронавирусом и не посещали поликлинику более трех лет, а также тех, кто перенес COVID-19 и написал заявление с просьбой о прохождении углубленного обследования.