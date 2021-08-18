Среди петербуржцев не выявили тяжелой пневмонии после получения вакцины

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что среди жителей Северной столицы, которые поставили себе вакцину от коронавирусной инфекции, не выявили случаев заболевания тяжелой пневмонией.

«У пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии», — сообщили в аппарате замглавы Петербурга.

Соответствующие данные были представлены на заседании межведомственной медицинской рабочей группы при межведомственном городском совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.