Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось почти на 13%

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что за неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось на 12,7%. В целом отмечается, что в течение месяца фиксируется снижение количества больных с COVID-19.

«За текущую неделю было госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую неделю», — сообщил оперативный штаб на заседании по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

На сегодняшний день в Северной столице, по данным городской администрации, в стационарах находится около 5 тысячи петербуржцев.