В Карелии зафиксировали первые тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей

В Карелии впервые зафиксировали случай со значительным поражением легких у детей во время коронавируса. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что одного ребенка отправили на лечение в Санкт-Петербург.

«До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. <...> Из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, у двоих - более тяжелое течение ковида», — заявил министр Охлопков.

Также чиновник добавил, что одного из детей отправили на лечение в Северную столицу не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей.

Также глава ведомства отметил, что большинство детей заразились в семейном кругу. За все время пандемии в Карелии зафиксировали 5716 случаев заражения коронавирусом среди детей, начиная с месячного возраста.