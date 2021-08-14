Медики из Петербурга сообщили о причинах высокой смертности от COVID-19

Врачи из Санкт-Петербурга сообщили о том, почему же наблюдалась такая высокая смертность в прошлом году. Большинство связало высокую летальность именно с коронавирусной инфекцией. Однако врачи отметили, что убивает человека не сам COVID-19, а его последствия.

Одной из главных причин высокой летальности среди населения являются проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Однако врачи отметили, что эта болезнь и раньше был лидером по количеству смертей. На сегодняшний день ССЗ осложняются на фоне коронавируса, что приводит потом к летальному исходу.

Еще одна из причин высокой смертности является психологический настрой граждан. Эксперты и раньше отмечали, что у населения были проблемы с психикой, но на фоне «ковида» эта ситуация ухудшилась.