За последние сутки в стационары Петербурга попали 300 человек с COVID-19

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга привели статистику по количеству госпитализированных коронавирусных больных. Так, в Северной столице за последние сутки в коронавирусной инфекцией госпитализировали 300 петербуржцев. За прошедший день, данный показатель составлял 175 человек.

На сегодняшний день, 5303 коек занято гражданами, которые болеют «ковидом» и пневмонией, что на 178 меньше, чем днем ранее. На данный момент в Петербурге развернуто 6977 мест.

Кроме того, стоит отметить, что в реанимации находятся 510 жителей города на Неве, а на ИВЛ — 230 человек. На амбулаторном лечении от коронавируса находится 42 тыс. 810 петербуржцев.