Для вакцинации иностранцев в Петербурге выделят 41 тыс. доз «Спутник Лайт»

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице начинается вакцинация от коронавирусной инфекции иностранцев. Для соответствующей категории граждан выделили 41 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ведомстве отметили, что препарат будет реализовываться на коммерческой основе.

«С сегодняшнего дня Центральная фармацевтическая база начинает реализацию на коммерческой основе вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации иностранных граждан. Подготовлено 41 400 комплектов доз», — заявили в пресс-службе администрации.

Также отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что запросы на вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» поступили от 400 организаций, а количество иностранцев, которые хотят привиться, превысило 15 тысяч.