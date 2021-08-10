Петербуржцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через «ВКонтакте»

У жителей Санкт-Петербурга появилась возможность по-новому записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь в социальной сети «ВКонтакте» появилось мини-приложение «Вакцинация COVID-19», с помощью которого можно записаться на прививку в любое медучреждение.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что благодаря новому мини-приложению в соцсети появился еще один способ нарастить темпы вакцинации от «ковида» и сделать ее простой для петербуржцев.

В приложении можно будет посмотреть талоны на прививку во всех районах города, а также записаться на вакцинацию, введя свои личные данные.