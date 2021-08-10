Летальность от COVID-19 в Петербурге составила 1%

В Санкт-Петербурге летальность от коронавирусной инфекции составила около 1%. Это означает, что на 100 жителей Северной столицы приходится одна смерть. Соответствующие данные привели в Европейском университете, НИИ гриппа имени Смородинцева, клинике "Скандинавия" и лаборатории Genetico.

Отмечается, что смертность от COVID-19 среди взрослых составила 1,04%, а среди всех петербуржцев – 0,86%.

«Летальность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов. Показатель летальности, подсчитанный с опорой на данные официальной статистики смертности от COVID-19, оказался ниже — 0,43%», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что на высокую смертность в регионе влияет аномальная жара.