Смертность от COVID-19 в Петербурге снова начала расти

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщили, что за последние сутки число жертв от COVID-19 достигло 793 человек.

Подробная статистика приведена на сайте «стопкоронавирус.рф». По данным портала и оперативного штаба, количество смертей от «ковида» не сильно изменяется. За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса умерло 53 петербуржца. Днем ранее этот показатель равнялся 44 жертвы, 5 августа —45.

Северная столица в очередной раз занимает второе место по количеству смертей за сутки. Первое место в этом анти-рейтинге занимает по-прежнему Москва — 67 жертв. На третьем месте расположился Краснодарский край — 33 смерти.