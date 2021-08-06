Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Уже третий день подряд в Санкт-Петербурге растет число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. В Смольном сообщили, что за последние сутки количество госпитализированных достигло отметки в 285 человек. В предыдущие два дня, 2 и 3 августа — 186 и 245 пациентов соответственно.

Также отметим, что неделю назад Комитет по здравоохранению Северной столицы сообщил, что на то время число госпитализаций достигло 400 штук. Однако после спада пошел резкий рост. На данный момент в стационарах лежат 5779 пациентов.

Напомним, что накануне вакцину от COVID-19 поставили 6053 жителей Петербурга.