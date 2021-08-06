В ТЦ «Галерея» откроется самый большой пункт вакцинации от COVID-19 в городе

В Санкт-Петербурге продолжают открываться новые пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. На этот раз новая точка откроется в ТЦ «Галерея», которая станет самой большой в Северной столице.

Пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Ольга Рябинина заявила, что прем пациентов начнется с понедельника, 9 августа.

Кроме того, стало известно, что в торговом центре будет размещено 11 кабинетов, в каждом из которых будет работать по два человека — врач и медицинская сестра. Работать новая точка будет с 10 до 22 часов. Гражданам поставят вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около станции метро «Приморская» появился шатер, где петербуржцы смогут поставить прививку от коронавируса.