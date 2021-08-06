В Петербурге за сутки выписалось больше ковид-больных, чем поступило в стационар

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге количество выписавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией стало больше, чем поступило в стационар. Об стало известно из информационной справки Смольного.

Согласно статистике, выздоровевших от коронавирусной инфекции петербуржцев и отправившихся домой достигло отметки в 521 человек. При этом, в стационар поступило 285 петербуржцев, у которых диагностировали COVID-19 или пневмонию.

На данный момент 574 жителя Северной столицы находится в реанимации, из которых 279 подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным Смольного, в регионе развернуто 8300 коек для приема ковид-пациентов, а свободных осталось половина.