В ТК «Академ-Парк» открыли новый пункт вакцинации от COVID-19

В пресс-службе администрации Калининского района Санкт-Петербурга сообщили, что в ТК «Академ-Парк», находящийся около станции метро «Академическая», появился новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. На новом месте уже привилось 150 человек.

Новый прививочный пункт открыт Городским центром медицинской профилактики совместно с поликлиниками №86 и 112. Сам пункт вакцинации находится на 4-м этаже ТК. Стоит отметить, что в этом районе это третий пункт. Остальные два располагаются в здании Финляндского вокзала и ТРК «Родео-Драйв».

Процедуру проводят медики районных поликлиник — врач и медицинская сестра.