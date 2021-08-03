Более 18 тыс. петербуржцев прошли реабилитацию после COVID-19

В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что реабилитацию в больницах, а также в условиях дневного стационара после перенесенной коронавирусной инфекции прошли более 18 тысяч петербуржцев.

«Более 18 тыс. петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенного коронавируса. Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров», — говорится в сообщении.

На восстановление принимает городская больница №40, а также в Госпитале для ветеранов войн, городской многопрофильной больнице №2 и Мариинской больнице. Всего в стационарных условиях прошли лечение более 5,2 тыс. человек.