Более 60% работников системообразующих предприятий прошли вакцинацию от COVID-19

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга сообщили, что более 62% сотрудников системообразующих предприятий Северной столицы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в городе привито уже более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины. В данный момент мы проводим мониторинг ситуации в различных организациях. Среди промышленных предприятий отдельно мониторим системообразующие», — заявил заместитель главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Также зампредседателя отметил, что в среднем уже привито более 150 тысяч сотрудников. В целом срез по промышленности приближается к 60% вакцинированным.

Кроме того, Ситов сообщил, что доля сотрудников общепита, которые поставили вакцину двумя компонентами, приближается к 40-50%.