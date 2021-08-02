Около 15 тыс. петербуржцев заразилось COVID-19 после прививки

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ответил на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского сообщил статистику по зараженным коронавирусом после прививки. В ведомстве сообщили, что около 15% петербуржцев заразились COVID-19 после вакцинации.

Согласно данным Комздрава, на 23 июля количество вакцинированных от «ковида» граждан достигло отметки в 1 227 496 человек, из которых 860 638 граждан прошли полный курс вакцинации.

Также сообщается, что первым компонентом «КовиВак» привились 27 тыс. 287 петербуржцев, вторым — 24 тыс. 601 человек. После первой прививки заболело 317 жителей Петербурга, после второй — 218.