С 1 октября в Петербурге ужесточаются требования по обязательной вакцинации

В Санкт-Петербурге с октября ужесточаются требования по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал новое постановление, согласно которому с 15 октября 80% сотрудников сфер услуг, транспорта, чиновников и государственных предприятий должны быть привиты от COVID-19.

Кроме того, глава города постановил со 2 августа разрешить работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю, а также оказание услуг на островках в торговых центрах

«Также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия», — говорится в документе.

Исключением в обязательной вакцинации являются работники, которые уже переболели коронавирусом не более шести месяцев назад.