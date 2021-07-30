За последние сутки на COVID-19 проверили более 32 тыс. петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в Северной столице на «ковид» обследовали 32 тысячи 350 человек.

За этот же период в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с COVID-19 по номеру 122 от местных жителей поступило 18 тысяч 697 обращений.

Также отметим, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 1916 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами инфекции стали 67 петербуржцев, а выздороветь смогли 1965 человек. Санкт-Петербург до сих пор занимает позицию в рейтинге городов с самыми высокими показателями по суточной заболеваемости COVID-19.