Беглов дал комментарии по ситуации с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свое мнение по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Глава Петербурга считает, что говорить о завершении третьей волны COVID-19 пока рано, но уже видна положительная тенденция.

«Я бы не стал говорить, что третья волна завершилась», — сообщил градоначальник.

Также Беглов добавил, что «есть положительные факторы, которые требуют определённых мер, соблюдения определённых правил, установленных Роспотребнадзором». Кроме того, губернатор Петербурга подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшается в связи с высокими темпами вакцинации.