Петербуржцев начнут прививать вакциной «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербург, во вторник, 27 июля, на фармацевтическую базу Северной столицы поступило 39 тысяч 320 доз вакцины «Спутник Лайт». Сейчас препараты развозят в 100 прививочных пунктов.

Отметим, что «Спутник Лайт» предназначается для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан. Однако теперь ей смогут привиться и другие петербуржцы, но только после рекомендации врача.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор города на Неве Олег Эргашев отметил, что вакцинация препаратом «Спутник Лайт» будет использоваться для прививочной компании в отношении трудовых мигрантов и иностранных студентов.