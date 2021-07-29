В Петербурге зафиксировали несколько смертей от вакцинации двумя компонентами

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе зафиксировали несколько смертей после вакцинации от коронавирусной инфекции двумя компонентами. Однако точное количество летальных исходов не сообщается.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — заявил глава ведомства.

Кроме того, Лисовец отметил, что те, кто не прививается от коронавируса, риск заразиться болезнью увеличивается в 20 раз, чем у тех, кто уже вакцинировался двумя компонентами.