Дмитрий Лисовец сообщил о выработке иммунитета от COVID-19 у 65% петербуржцев

Телеканал «Санкт-Петербург» ссылаясь на заявление главы Петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца сообщил, что иммунная прослойка выработалась у более чем 65% населения.

Также председатель ведомства отметил, что основную часть, у которых выработался иммунитет от коронавирусной инфекции, составляют уже переболевшие граждане, а также те, кто уже вакцинировался от «ковида».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице привились от коронавируса уже около 4000 маломобильных граждан. Об этом заявил вице-губернатор региона Олег Эргашев.