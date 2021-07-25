У пациентов, переболевших COVID-19, появляются новые последствия

Заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Забиров сообщил, что некоторые пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, начали испытывать проблемы с памятью и мышлением. В частности у некоторых людей начали появляться панические атаки.

«Возник вопрос, почему при нормальном насыщении кислородом страдает головной мозг. Получается, что происходит микротравмирование сосудов, кровь в головной мозг не поступает», — сообщил медик.

Также Забиров отметил, что последствия заболевания можно устранить на ранних стадиях, если при первых симптомах обратиться к врачу.