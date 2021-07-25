В жилом доме на Лиговском проспекте произошел пожар

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в одном из домов на Лиговском проспекте в историческом центре Северной столицы произошел пожар. Выоска вероятность распространения пламени.

«В 15:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.

Также в главке отметили, что пожару присвоили категорию сложности 1-БИС, а через некоторое время ранг повысили до 2-БИС.

К тушению пламени был привлечен 51 человек, а также 12 единиц пожарной техники.