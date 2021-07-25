За последние сутки на коронавирус обследовали более 31 тыс. петербуржцев

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусой инфекцией в Санкт-Петербурге, за последние сутки в городе на «ковид» проверили 31 тысячу 330 петербуржцев.

Также стоит отметить, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с коронавирусом от жителей Северной столицы поступило 8609 вызовов.

Согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге выявили 1934 случая инфицирования COVID-19. Жертвами коронавируса за это же время стали 77 человек, а выздороветь смогли 1929 петербуржцев.