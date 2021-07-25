У курсантов и экипажа учебного парусника «Мир» обнаружили коронавирус

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу сообщили, что на борту учебного парусника «Мир» среди курсантов и экипажа обнаружили 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На судне находятся курсанты Государтсвенного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова. При проверке, сотрудники Роспотребнадзора выявили 159 контактных лиц, из которых 118 человек — курсанты. Теперь ведомству предстоит провести расследование по факту заражения экипажа на борту коронавирусом.

Оказалось, что первых заболевших COVID-19 курсантов выявили еще 13 июля. В итоге на следующий день троих курсантов и одного члена экипажа госпитализировали, а на паруснике объявили карантин.