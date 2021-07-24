За последние сутки в Петербурге выявили 1937 случаев заболевания COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки в Северной столице выявили 1937 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также отмечается, что жертвами COVID-19 за этот же период стали 73 человека. Однако данный показатель на 5 превышает статистику предыдущего дня. Успешно выздоровели 1931 петербуржец.

Отметим, что город на Неве до сих пор занимает вторую позицию в анти-рейтинге регионов России по количеству уточных заболеваний «ковидом». Лидером этого списка продолжает оставаться Москва, при этом Московская область занимает третью позицию.